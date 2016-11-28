Diğer
Kategoriler

Lufthansa’da grev devam ediyor

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden cumartesi gününü kadar greve giden Lufthansa pilotları, yarın ve çarşamba günü de greve gitme kararı aldı.

Lufthansada grev devam ediyor

28 Kasım 2016 11:24

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile Pilot Sendikası Cockpit arasında 2011 yılından bu yana süren görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve pilotlar 14 kez greve gitmişti. Lufthansa pilotları, bu hafta yeniden yarın ve çarşamba günü de greve gitme kararı aldı. Pazar günü yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamaması nedeniyle yeniden greve gideceklerini açıklayan sendika, yarın kısa mesafeli uçuşlar ve çarşamba günü ise uzun mesafeli uçuşların yapılmayacağını duyurdu. Sendikanın talep ettiği şartların yerine getirmemekte direnen Lufthansa yolculara karşı Cockpit sendikasını sorumlu tutarken, sendika da Lufthansa’yı haklarını vermemekle suçluyor.

Grev yüzünden on binlerce yolcunun mağdur olacağı belirtildi.

Etiketler: Alman hava yolu şirketi, Lufthansa pilotları, Pilot Sendikası Cockpit


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç