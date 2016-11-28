Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile Pilot Sendikası Cockpit arasında 2011 yılından bu yana süren görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve pilotlar 14 kez greve gitmişti. Lufthansa pilotları, bu hafta yeniden yarın ve çarşamba günü de greve gitme kararı aldı. Pazar günü yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamaması nedeniyle yeniden greve gideceklerini açıklayan sendika, yarın kısa mesafeli uçuşlar ve çarşamba günü ise uzun mesafeli uçuşların yapılmayacağını duyurdu. Sendikanın talep ettiği şartların yerine getirmemekte direnen Lufthansa yolculara karşı Cockpit sendikasını sorumlu tutarken, sendika da Lufthansa’yı haklarını vermemekle suçluyor.

Grev yüzünden on binlerce yolcunun mağdur olacağı belirtildi.