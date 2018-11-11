Luhansk ve Donetsk seçimlerine tepki

Yapılan seçimlerin Minsk Anlaşması'nın ruhuna aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, “NATO 11 Kasım'da, tanınmayan ve kendileri tarafından deklare edilmiş ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti' ve ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçimleri tanımıyor” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'da taraflar arasında yaşanan çatışmalara son vermek amacıyla 2014 yılının Eylül ayında Belarus'un başkenti Minsk'te ateşkes antlaşması imzalanmıştı. Daha sonraki yıllarda ise Minsk Anlaşması üzerine çeşitli sebepler ile görüşmeler gerçekleştirilmişti.