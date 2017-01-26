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Luis Cavanda: İkinci yarıda biz avantajlıyız

Galatasaraylı futbolcu Luis Cavanda, ikinci yarı derbileri TT Arena'da oynayacak olmalarının kendilerine güven vereceğini ifade ederek, "Sahayı çok iyi tanıyor oluyorsunuz, sonuçta seyirci de sizin seyirciniz. Nasıl ilk yarı onlar evlerinde oynadıkları için avantajlıydı, ikinci yarı da biz avantajlıyız" dedi.

Luis Cavanda: İkinci yarıda biz avantajlıyız

26 Ocak 2017 17:14

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk olacak olan Galatasaray'da deneyimli sağ bek Luis Cavanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basın toplantısında Cavanda, "Takıma geldiğim günden bu yana sakatlıklar geçirdim. Hedeflerim vardı ama sakatlandım geldiğimde. Takıma dönüş kolay olmadı. Kolay başlamadı bu sezon benim için. Galatasaray her maça kazanmak için çıkan bir takım. İlk 11'de sahaya çıkmak kolay olmuyor burada. Trabzonspor maçında forma şansı yakaladım ancak orada iyi oynayamadım. İlk yarı kendimi ispatlayamadım. Sonra bir kez daha sakatlandım ve geçen en son maçta 15 dakika oynadım. Kendimi hazır hissediyorum. Şu an Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeyiz. Bu çerçevede önümüzdeki 3 maç çok önemli. İçeride Beşiktaş ile oynayacağımızda stadımız dolu olacak. Onlara karşı moralli çıkmalıyız. Akhisar maçına konsantre olduk şu anda. Benim de takıma katacaklarım olacaktır ilerleyen zamanlarda" diye konuştu.

"Kendimi ispatlamış bir oyuncuyum"
Sarı-kırmızılı kulübe transfer süreci hakkında sorulan soruya Fransız futbolcu, "Benim Galatasaray'a gelişimde bana kimse iyilik yapmadık. Kendimi ispatlamış bir oyuncuyum. Hocamız da yönetim de bana güvendi ve transfer etti" ifadelerini kullandı.

"Sabri iyi ve ciddi çalışan bir oyuncu"
Sabri Sarıoğlu'nun uzun zamandır Galatasaray'da olduğunu hatırlatan Cavanda, "Yazılan çizilenin aksine iyi ve ciddi çalışan biri o. Galatasaray'da yıllarca kalıp o mevkiyi korumak kolay değil. Sabri bunu hak ediyor. Hoca bir kıyas yapar ya beni ya da Sabri'yi seçer mesela. Benim de artılarım eksilerim var. Kadro seçimini de hoca yapar sonuçta" açıklamalarında bulundu.

"Bu tempoya ulaşmak zor"
"Ben Galatasaray'a ilk 11 oynamak için geldim" diyen sarı-kırmızılı sağ bek, "İnsanın oynadıkça güveni yerine geliyor. Maç yapmadan bu tempoya ulaşmak zor. Daha fazla sahada kaldıkça ilk 11'e de gireceğimi düşünüyorum" dedi.

"İkinci yarıda biz avantajlıyız"
İkinci yarı derbileri TT Arena'da oynayacak olmalarının kendilerine güven vereceğini ifade eden Luis Pedro Cavanda, "Sahayı çok iyi tanıyor oluyorsunuz, sonuçta seyirci de sizin seyirciniz. Nasıl ilk yarı evlerinde oynadıkları için onlar avantajlıydı, ikinci yarı da biz avantajlıyız" diyerek sözlerini sonlandırdı.
 

Etiketler: Luis Cavanda


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