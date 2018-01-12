Luis Neto: 'Daha da iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz'

Sarı-lacivertli takımın Portekizli oyuncusu Luis Neto, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Antrenman sırasında geçirdiği sakatlıkla ilgili konuşan Neto, “Bir sakatlık geçirdim. Doktorumuzun söylediğine göre ciddi bir sakatlık olmadığı yönünde. İlk maça yetişebilecek miyim bilmiyorum, umarım en kısa sürede bu tedavi süreci iyi bir şekilde sürer. Kas sakatlığı yaşamak, benim için çok rastlanan bir durum değildir” dedi.

“Daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz”

İstedikleri başlangıcı yapamadıkları sezonun ilk yarısının sonlarına doğru iyi bir dönem geçirdiklerini hatırlatan Neto, daha iyi olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Ben sezonun 4. maçında gelebildim. Maalesef Avrupa Ligi maçlarını ve ligin ilk maçlarını kaçırdım. Tabii ki takımımızda bazı değişiklikler oldu. Çok fazla yeni futbolcu gelmişti ve gelmeleri biraz gecikti. Bunun bazı sıkıntılarını yaşadık. İyi maçlarımız da oldu. Özellikle ligin ilk yarısının sonlarına doğru üst üste maçlar kazandık ve iyi bir dönem geçirdik. Takımda hem saha içinde hem saha dışında işler daha iyiye gidiyor. Daha fazla yardımlaşıyor ve birbirimize daha fazla saygı duyuyoruz. Herkes gerçekten çok iyi çalışıyor. Burada eksiklerimizi giderip daha iyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"Daha iyi bir ekip haline geldik"

Daha iyi bir ekip haline geldiklerini söyleyen Portekizli savunmacı, “Şimdi ekip oturdu. Daha iyi bir ekibimiz var. Herkes birbirini daha iyi tanıyor. Seviyemizi yukarı çekme fırsatı bulduk. Hep birlikte hareket ederek, elimizden geleni yapıp tüm fedakarlığımızla ikinci yarıda ilk yarıda kaybettiğimizden daha az puan kaybedip şampiyonluk için savaşacağız” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluk için savaşmalıyız”

Lig yarışıyla ilgili de değerlendirme yapan Luis Neto, “Kuşku yok ki lig yarışı son haftalara kadar devam edecek. Ben hiçbir takımın büyük bir puan farkıyla rahat bir şampiyonluk elde edebileceğini düşünmüyorum. Lig son haftaya kadar büyük bir rekabet içinde geçecek. Muhtemelen şampiyonluk yarışında 4-5 takım olacak ve Fenerbahçe de bunlardan biri olacak. Sahada kim olduğumuzu gösterip şampiyonluk için savaşmalıyız” ifadelerini kullandı.