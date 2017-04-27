Luiza Gega Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şubesi, 28 yaşındaki Arnavut atlet Luiza Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Atletizm Şubemiz, 5 Kasım 1988 doğumlu Arnavut atlet Luiza Gega ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Orta mesafe stilinde Arnavutluk Ulusal rekorunun sahibi olan başarılı atlet, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 2. oldu ve ülkesine bu şampiyonadaki ilk madalyasını kazandırdı.

Fenerbahçe’nin başarısı için yarışacak Arnavut atlet Luiza Gega, 6-7 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek olan Süper Lig yarışlarında Fenerbahçe formasıyla ilk kez piste çıkacak" denildi.