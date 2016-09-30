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Lüks araba kazanan talihli 'telefon şakası' sandı

Tekirdağ'da bulunan bir alışveriş merkezi tarafından gerçekleştirilen araba çekilişine tişört aldığı fişle katılan talihli, 93 bin lira değerinde araba kazandı.

Lüks araba kazanan talihli telefon şakası sandı

30 Eylül 2016 10:51
Lüks araba kazanan talihli 'telefon şakası' sandı - Tıkla İzle

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM tarafından gerçekleştirilen araba çekilişine, tişört aldığı fişle katılan talihli Elvan Kumak, 93 bin lira değerinde lüks araba kazandı.

Noter ve vatandaşların huzurunda yapılan çekilişle belirlenen talihli, Tekira AVM Müdürü Serkan Subay tarafından telefonla aranarak aracı kazandığı bildirildi.

“Telefon şakası sandım”
Arandığında, kendisine telefon şakası yapıldığını zanneden Elvan Kumak, Tekira AVM'de bulunan bir arkadaşını arayarak durumdan emin olduktan sonra aracı almaya geldiğini belirtti.
Ev hanımı olduğunu, çalışmadığını söyleyen Kumak, “Sürekli Tekira AVM’den alışveriş yapıyorum zaten, fişlerimi yatırayım, boş gitmeyeyim dedim ve çıktı yani, inanamadım ama çıktı. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk arandığımda inanmadım, şaka zannettim. Arkadaşımı aradım 3'te çekiliş var dedi, gerçekmiş” diye konuştu.
Tekira AVM Müdürü Serkan Subay da yaptığı açıklamada, Tekira’nın sekizinci yılına özel bu sene iki araç hediye edileceğini belirterek, “Önümüzdeki aylarda yeni başlayacak bir kampanyamız daha var, her yıl araç veriyoruz, bu kampanyada yaklaşık 101 bin kupon toplandı. En iyi katılımlardan birisi bu araç için oldu. Amacımız çok araba verip çok insanı mutlu etmek. Araba vermeye devam edeceğiz. Sürprizlerle her yıl, daha fazla araçla, daha fazla insanı mutlu etmek için burada çekilişler yapacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin sonunda, Elvan Kumak, aracının anahtarını Serkan Subay’dan teslim alarak direksiyona geçmenin mutluluğunu yaşadı. 

Halil Dağ - Yakup Güler

Etiketler: tekirdağ, telefon şakası


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