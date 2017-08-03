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Lüks araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde gece meydana gelen kazada lüks araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Lüks araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

03 Ağustos 2017 08:21
Lüks araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hafız Fındık idaresinde ki 34 PR 5576 plakalı lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ tarafından hasar aldıktan sonra, orta refüjlerde bulunan bariyerlere çarparak durdu. Kazada Zeynep Fındık (15) olay yerinde Muhammed Fındık ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybederken sürücü baba Hafız Fındık, anne Gülseren Fındık, çocuklardan Hamza Fındık hafif yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olay yerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, kazanın nasıl olduğunu araştırırken Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş sebebi yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. 

Ali Yıldız

Etiketler: Düzce TEM Otoyolu, kaza


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