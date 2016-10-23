Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Lüks aracı hem kurşunladılar hem de kundakladılar

Lüks aracı hem kurşunladılar hem de kundakladılar

Batman’da bir elektrik ustasının evinin önüne park ettiği lüks araç, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanarak, kundaklandı.


23 Ekim 2016 12:51

Olay, Kuyubaşı TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik ustası Adnan Keskin işten döndükten sonra aracını evinin önüne park etti. Keskin, sabaha karşı silah sesine uyanan komşularının haber vermesi üzerine dışarıya çıkarak, aracının yandığını fark etti. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Keskin, kimseyle bir husumetinin olmadığını belirterek, "Araca önce 6-7 el kurşun sıkılmış, ardından araç alev almış. Kim olduklarını ve niçin yaptıkları konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Ama işin siyasi boyutu olabilir. Kimin bizi ne şekilde gördüğünü bilmiyoruz. Polis ekipleri gereken incelemeleri yapıyor" dedi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN

Etiketler: lüks araç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!