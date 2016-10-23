Olay, Kuyubaşı TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik ustası Adnan Keskin işten döndükten sonra aracını evinin önüne park etti. Keskin, sabaha karşı silah sesine uyanan komşularının haber vermesi üzerine dışarıya çıkarak, aracının yandığını fark etti. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keskin, kimseyle bir husumetinin olmadığını belirterek, "Araca önce 6-7 el kurşun sıkılmış, ardından araç alev almış. Kim olduklarını ve niçin yaptıkları konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Ama işin siyasi boyutu olabilir. Kimin bizi ne şekilde gördüğünü bilmiyoruz. Polis ekipleri gereken incelemeleri yapıyor" dedi.

Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN