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Lüks aracın direksiyonundaki emzikli çocuk şok etti

İstanbul Beşiktaş’ta lüks aracın direksiyonunda emzikli bir çocuk gören vatandaşlar şok oldu.

Lüks aracın direksiyonundaki emzikli çocuk şok etti

11 Şubat 2018 08:59
Lüks aracın direksiyonundaki emzikli çocuk şok etti - Tıkla İzle

Seyir halindeki aracı kucağındaki küçük çocuğun kontrolüne bırakan adamın yaptığı bu kadarına pes dedirtirken o anlar kameralara yansıdı. 

Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde bir kişinin lüks arabasının direksiyonunu ağzında emzik bulunan küçük bir çocuğa bırakması görenleri şok etti. Arabayı iddiaya göre küçük çocuğun kontrolüne bırakan adam büyük tepki toplarken o anlar kameralara yansıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anlarda önüne bile bakmıyor olması bu kadarına da pes dedirtti. Direksiyonda çocuğu gören vatandaşlar şok olurken görüntülerle direksiyonu tutmaya çalışan çocuğun ne kadar küçük olduğu da gözler önüne serildi. 

Hasibe Karadağ
 

Etiketler: araç, beşiktaş, çocuk

 

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