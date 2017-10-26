Lüks araçlara aynı geçici plakayı takarak vurgun yapan hırsızlar yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kennedy Caddesi üzerinde şüphelendikleri geçici plakalı lüks bir cipi durdurdu. Araçta geniş çaplı bir arama yapan ekipler, sorgulamada herhangi şey çıkmayınca aracın motor numarasını ve beynini kontrol etti. Yapılan kontrollerde ekipler, aracın geçtiğimiz Nisan ayında İsviçre’den çalınmış olduğunu tespit etti. Bunun üzerine aracın şoförü Ersin B. gözaltına alınarak ifadesi alındı. Ersin B. verdiği ifade de, aracı 344 bin lira karşılığında Aydın Ş.’den (49) aldığını belirtti.

“Yurtdışından gelen araçlarınızın işlemleri yapılır” şeklinde ilan vermiş

Bunun üzerine araştırma derinleştiren ekipler, önceden oto hırsızlığı suçundan 10 yıl hapis cezası alarak cezaevinde kaldığı belirlenen Aydın Ş.’nin cipi, sahte evraklar düzenledikten sonra 344 bin lira karşılığında Ersin B.’ye sattığını öğrendi. Ersin B. ise çalıntı araç satın almaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ardından Aydın Ş.’ye yönelen ekipler, şahsın ofis ve internet üzerinden “Yurtdışından gelen araçlarınızın işlemleri yapılır” şeklinde ilan verdiği ve bu şekilde müşteri bulduğu tespit edildi.

4 araca aynı geçici plakayı takmış

Sadece evrak işlemleri için 5 bin TL para aldığını belirleyen ekipler, Aydın Ş.’nin yurtdışından çalıntı araçları satın aldığı ve sahte evraklar düzenleyerek üzerine taktığı geçici plakayla araçları sattığı tespit edildi. Satılan araçlara ise 59 G 8053 plakası takılı olduğu da belirlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Aydın Ş. ve beraberindeki Samet S. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

