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Lüks araçlarla midye kaçakçılığı

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda lüks araç içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen beyaz kum midyesi yakalandı.

Lüks araçlarla midye kaçakçılığı

24 Kasım 2016 12:32

Avrupa ülkelerinin zengin mutfaklarının vazgeçilmezi olan beyaz kum midyesi kaçakçılığına yönelik Keşan İlçe Jandarma Komutanlığının operasyonları aralıksız devam ediyor. Her yolu deneyen midye kaçakçıları, Keşan jandarmasını bir türlü geçemezken, bu kez ise farklı yollar denemeye başladı. Otobüs, minibüs, taksi, otomobilde başarılı olamayan kaçakçılar bu kezde lüks araçlarla midye kaçırmak istedi.
Keşan Gelibolu Karayolu’nda denetim yapan Jandarma ekipleri, Gelibolu yönünden gelen 2 lüks cipten şüphelendi. Korudağ’da durdurulan C.Ç. (33) yönetimindeki 35 MIM 60 ve E.Y. (26) yönetimindeki 35 MJY 20 plakalı cipte arama yapan ekipler, piyasa değeri 70 bin TL olan yaklaşık 1,5 ton beyaz kum midyesi yakaladı. Midyelere el konulurken, araç sürücüleri ve araç sahiplerine 4’er bin TL para cezası kesildi. Araçlar ise 15 gün trafikten men edildi.
Ele geçirilen midyeler ise Saros Körfezi’nde doğaya salındı. Jandarmanın midye kaçakçılığı ile ilgili denetimleri artarak devam ediyor.
 

Turgay Balcı
 


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