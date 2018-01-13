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Lüks arazi aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde lüks arazi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Lüks arazi aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

13 Ocak 2018 22:26

Kaza, Düzce’nin Gölyaka ilçesi Hamamüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Uğurlu idaresindeki 34 ST 2036 plakalı lüks arazi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan araç ağaçlara çarparak durabildi. Araç sürücüsü Yakup Uğurlu, yanında bulunan Mazlum Yoltaş, Adem Uğurlu ve Ramazan Uğurlu çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Hazer
 

 

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