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Lüks AVM’de profesöre yarasa şoku!

Levent’te lüks bir AVM’deki ünlü bir markanın mağazasında pantolon baktığı esnada, bir yarasa Prof. Emine Celine Cotton'a temas etti. Cotton, hayvandan kuduz bulaşabileceği ihtimali üzerine aşı oldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadın, yetkililerin sorumsuzluğuna sitem etti.

Lüks AVMde profesöre yarasa şoku!

20 Ekim 2016 11:47
Lüks AVM’de profesöre yarasa şoku! - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Şişli Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki lüks bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa’da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul’a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için Levent’teki AVM’ye gitti. Burada ünlü bir markanın mağazasına giren Cotton, pantolon reyonuna geldi. Cotton burada beğendiği pantolonu denemek için aldığında içinde saklanan yarasaya temas etti. Korkarak bir anda irkilen kadın, durumu mağaza çalışanlarına bildirdi. Kadının yanına gelen çalışanlar, pantolonu kontrol ettiğinde Cotton’un temas ettiği şeyin yarasa olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cotton yarasının kafese koyularak kendisine verilmesini istedi ancak çalışanlar temizlik görevlilerini çağırarak yarasayı mağazanın dışındaki çiçeklerin arasına koydu. Ardından yarasa uçarak kayboldu.

AVM yetkilileri ilgilenmeyince soluğu savcılıkta aldı
Bir süre sonra olayın şokunu atlatan Prof. Cotton, AVM yetkililerinin kendisini oyalamasının ardından tedavi olmak için hastaneye gitti. Muayene sonrasında Cotton’a kuduz aşışı yapıldı. Cotton, hastaneyle ile uğraşırken AVM yetkilileri tarafına ulaştı ve sorumluluk kabul etmediklerini söyledi. Bunun üzerine Cotton soluğu savcılıkta aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Cotton, mahkemeden çıkacak sonucu bekliyor.

“Yarasayı mağazadan çıkarttılar sonra uçup gitti”
Olayı anlatan Prof. Emine Celine Cotton, “Eşimle birlikte Levent’teki lüks AVM’ye gittik. Lüks ve yabancı menşeli ismi de yabancı olan bir mağazaya girdik. Bende biraz kilolu olduğum için oradan bir pantolon almak istedim. Pantolonları incelerken elime böyle elime yumuşak bir şey bulaştı. Gözüm de aynı anda görüyor, kızıl ve kahverengi bir yaratık. Çok ürktüm, korktum ve kaçtım. Eşime de kaç dedim çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Etrafım da ne alışveriş yapan biri ne de satış elemanı vardı. O da dikkati mi çekti. Çünkü o AVM’de in cin top oynarmış. İlk defa girdim bir daha da girmem. Sonra satış elemanı geldi ne var diye. Bir baktı ki bu ‘Yarasa’ dedi. Ben ne yarasa mı dedim, lüks AVM’de Levent’te yabancı menşeli bir mağazada ve halkın gidip deneyeceği bir pantolonun üzerinde yarasa var. Hanımefendiye ciddi misin bu kuduz mikrobu verir dedim. Solunum yoluyla da dolaşır ve ben buna dokundum. Siz de bunu soluyorsunuz. Böyle tuttu kapattı bir temizlik elemanı geldi, onu oradan aldı mağazanın dışına çıktı ve yere koydu. Sonra kanatlarını açtı simsiyahtı ama bu yarasa nereden geldi” dedi.

“Milyonda bir ihtimal de olsa risk var”
Kuduz mikrobu ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Cotton, “72 saat içinde bunun önlemi alınmalı. Hemen mağaza yetkililerine söyledim. Yetkililerin beni yönlendirdiği yerde durumu anlattım ilgilenmek istemediler. Ben de mecbursunuz kuduz mikrobu taşıyor dedim. Beni başlarından atmak için çok uğraştılar. Sonunda ben polis çağıracağım dedim. Çünkü kuduz polis gerektiren ve devleti ilgilendiren bir hastalıktır. Bunun üzerine yanıma bir bey verip özel bir hastaneye gittik oradan da Şişli’de bir hastaneye gittik. Oradaki doktor da miden bulanır, kusar ve ateşin çıkarsa gel dedi. Oradan çıktım eve geldim ve kendi imkanlarımla Haseki’ye ulaştım. Oradaki doktor beni aydınlattı, ben de özel bir hastanede randevu aldım. Ertesi gün AVM nasıl olduğumu sormak için beni aradı. Hastaneye gidiyorum yanıma bir eleman verin ve bu ödemeleri siz yapacaksınız dedim. Onlar da, ‘Hayır biz hiçbir şey yapamayız mesul değiliz’ dedi. Ben de siz de mağazada mesul dedim. Eğer gelmiyorsanız savcılığa gideceğim dedim ve telefonu yüzüme kapattılar. 2 dakika sonra tekrar beni aradılar yanıma bir hanımefendi gönderdiler. O hastanede doktorun kapısı önünde buluştuk, ücreti ödedi. Doktor hanım da kuduz aşısı olacaksın dedi. Milyonda bir risk olsa da bu aşıyı olacaksın dedi. Ben hemen hastaneye aşı oldum. Paris’ten doktor arıyor durumumu soruyor ama burada kimse sormuyor” diye konuştu.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık


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