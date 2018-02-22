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Lüks cip ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı |İzmir haberleri

İzmir'in Buca ilçesinde, lüks bir ciple kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Lüks cip ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı |İzmir haberleri

22 Şubat 2018 09:15
Lüks cip ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında Atatürk Caddesi Yeni Buca Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Hakan Erkılıç 35 GE 2256 plakalı cipi ile Kaynaklar Mahallesi yönünden Buca istikametine seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, karşı şeride geçerek 46 yaşındaki Doğan Ersanlı yönetimindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, hurdaya dönen cipin sürücüsü Erkılıç o feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonucu, cipte yolcu konumunda bulunan Hasan Hüseyin Koçer (54), Şemsettin Çelik (36) ve Teoman Mete (34), kamyonette ise sürücü Ersanlı ve Şevki Kul(46) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, Jandarma ve 110AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Erkılıç'ın kazada hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: cip, kamyon, kaza

 

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