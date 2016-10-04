Kaza, İzmit Alikahya Mahallesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Merkezi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Doğum Hastanesi istikametinde gitmekte olan Sedat E. idaresindeki 41 N 1919 plakalı cip, karşı yönden gelen ve yan yola girmek için manevra yapan Mustafa D. idaresindeki 41 P 178 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cipte bulunan Ayşe E. ve otomobilde bulunan Davut D. hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz