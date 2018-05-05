Diğer
Kategoriler

Lüks cipin bagajından eroin fışkırdı

Kocaeli’de polis ekiplerinin operasyon düzenlediği İran plakalı lüks cipin bagajının altına zulalanmış 98 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Lüks cipin bagajından eroin fışkırdı

05 Mayıs 2018 22:57
Lüks cipin bagajından eroin fışkırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde tacirlerine göz açtırmayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Gelen bir istihbarat üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Şubesi Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İran’dan yüklenen uyuşturucu maddenin Kocaeli’den geçeceğini belirledi. Zanlıların eroin yüklü lüks ciple yola çıkması üzerine harekete geçen Narkotik timleri, aracın Dilovası mevkisinden geçişi sırsında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda lüks cip durdurularak içerisindeki yabancı uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.

“Millov” uyuşturucuyu buldu

Lüks cip olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan aramada narkotik madde arama köpeği Millov, aracın yanına yaklaştırıldı. Millov’un bagaj kısmına yoğum tepki vermesi üzerine ekipler, aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Ekipler eroini çıkartabilmek için yarım saat çalıştı

Aracın içerisinde bir süre arama yapan ekipler, uyuşturucu maddeye rastlayamadı. Daha sonra aracın koltuklarını söken polis ekipleri, eroinin aracın bagajın alt kısmına gizlendiğini belirledi. Bagajın döşemelerini çıkartan ekipler, döşemelerin altında bulunan demir tabakayı sökmek için yaklaşık yarım saat çaba gösterdi. Demir tabakayı levye yardımı ile söken Narkotik timleri, araca zulalanmış onlarca torba eroin torbasına ulaştı.
Lüks cipin bagajına zulalanmış 193 paket içerisindeki 98 kilo 500 gram eroin, ekipler tarafından torbalarla taşınırken narkotik madde arama köpeği Millov, operasyon sonunda eroin torbalarının yanında poz verdi. Gözaltına alınan 2 şahıs ise Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.  

Murat Kanber

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç