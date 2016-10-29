Olay, Seydişehir ilçesinde Beyşehir yolu üzerinde bulunan bir mini markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında lüks bir cip kepenkleri kapalı mini markete yanaştı. Cipten inen maskeli kişiler mini marketin kapısını zorlamaya başladı. İlk denemede kapıyı açamayan hırsızlar araçlarına binerek uzaklaştı. Yaklaşık 40 dakika sonra tekrar gelen hırsızlar ellerindeki takoz yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. İki kişi içeriden malzemeleri toplayıp poşetlere koyarak cipe yüklemeleri için diğer arkadaşlarına verirken bir kişi de gözcülük yaptı. 40 bin lira değerinde sigara ve alkol çalan hırsızlar kasada bulunan 10 bin lirayı da aldı. Güvenlik kamerasının kayıt cihazını uzun süre aramalarına rağmen bulamayınca barkod okuma makinesini kayıt cihazı zannederek alan hırsızlar bölgeden uzaklaştı.

“4 saat marketi soydular”

Sabah işyerine gelen Volkan Navruz marketin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler işyerinde gerekli çalışmayı yaparak kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler kaçan hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.

İşyeri sahibi Volkan Navruz, dün gece saat 02.00 de dükkânıma girip, sabah 06.00’ya kadar soymuşlar. Yaklaşık 40 bin liralık malzememi almışlar, 4 kişi son model bir ciple gelmişler. Açmak için 2 saat kapıyı zorlamışlar, daha sonra takoz getirmişler kapının altına koymuşlar kaldırmışlar. İki kişi içeri girmiş, birisi kapının önünde durmuş malzemeyi aktarmak için bir kişide arabada gözcülük yapmış. Bu şekilde dükkânımda ne var ne yoksa soymuşlar. Konya Emniyet Müdürlüğüne güveniyorum, hırsızları bulacağından eminim. Mağduriyetimizin giderilmesi için ellerinden ne geliyorsa yapılmasını istiyoruz” dedi.

İsmail Sünbül