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Lüks cipli şaşkın hırsızlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da lüks ciple geldikleri kuyumcuya 5 saniyede giren şaşkın hırsızlar, eli boş döndü. Tezgahın üzerindeki örtüyü kaldıran hırsızların boş tezgah karşısında uğradıkları şaşkınlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Lüks cipli şaşkın hırsızlar kamerada

18 Kasım 2016 11:09
‘Lüks Cip'li şaşkın hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay 04.30 sıralarında Gaziosmanpaşa’da Cumhuriyet Meydanında bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.kuyumcuya giren şaşkın hırsızlar hayal kırıklığına uğradı. Kuyumcunun tezgahındaki örtüyü kaldıran hırsızlar altın olmadığını görünce olay yerine geldikleri lüks ciple kaçarken yaşadıkları şaşkınlık ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Hırsızların şaşkınlığı kamerada”
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yüzleri maskeli 4 kişi beyaz lüks bir cip ile kuyumcu dükkanının önüne geldi. 5 saniyede dükkanın kapısını kırarak kuyumcuya giren hırsızlar vitrine doğru yöneliyor. Tezgahta bulunan siyah örtüyü kaldıran hırsızlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Altın bekledikleri tezgahın boş olduğunu gören zanlılar şaşkın bakışlarla birbirlerine baktıktan hemen sonra geldikleri gibi saniyeler içerisinde dükkanı terk ediyor. Şaşkın hırsızların soygun girişimi 20 saniyede biterken polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay gecesini anlatan dükkan sahibi Ümit Tuncer, “Lüks bir araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi levye ile kapıyı açıyor. Ondan sonra camı kırarak asansörlü kasamızın üzerindeki örtüyü kaldırıyor. Örtünün altında bir şeyin olduğunu zannediyorlar. Örtüyü kaldırdıklarında bir şey göremeyince çekip gidiyorlar. İçeride durmaları 5-6 saniye sürüyor zaten. 5 saniyede girmeleri ve çıkmaları bir oluyor. Ellerinde levye, yüzlerinde maske ve son model lüks araçla geliyorlar. Bakıyorlar, altın bulamayınca da çekip gidiyorlar” dedi.

Gaziosmanpaşa’da böyle bir şeyi ilk defa yaşadıklarını söyleyen Tuncer, “ Daha önce Gaziosmanpaşa’daki kuyumcularda böyle bir şey yaşanmadı. Gece taksi durakları var, seyyar satıcılar var. Görüyorlar ama polisi arayana kadar çekip gidiyorlar. Hiç kimseye aldırış etmeden son model araçla gelip hiç bir şey olmamış gibi giden kar maskeli insanlar. Şikayet ettik, polisler üzerinde duruyor. İnşallah yakalanacaklar” şeklinde konuştu.

SELİM BAYRAKTAR 

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, gaziosmanpaşa, kuyumcu hırsızlığı


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