Lüks jeep park halindeki servis minibüslerine çarptı

Kaza, saat 04:00 sıralarında E5 karayolu Beylikdüzü istikameti Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 34 DS 4028 plakalı lüks jeep sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola savruldu. Savrulma sonucu jeep, park halinde duran 2 servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kendi imkanlarıyla araçtan inen sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası araçtan kopan parçalar yol kenarına savrulurken, Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Selim Bayraktar