Lüks otel yaz sezonu için kapılarını açtı

Türkiye’nin en önemli turizm şehri Antalya’da hizmet veren Güral Premier Hotels & Resorts, deniz ve doğayla kucaklaşmak isteyen her yaştan misafirini ağırlamak üzere yeni sezonu açtığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre turizm sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen World Luxury Hotel Awards’tan, Doğu Avrupa'nın En Lüks Sahil Oteli ve Doğu Avrupa’nın En iyi Her Şey Dahil En Lüks Aile Oteli ödüllerini alan Güral Premier, maksimum konfor sunma hedefiyle faaliyetlerini başlattı.

Çocuklara özel ‘Happyland’

Açıklamaya göre söz konusu otel, yetişkinlere lüks ve konforu sunarken minik misafirlerine özel uygulamalarıyla keyifli bir tatil fırsatı sunuyor. Uluslar arası birçok ödülün sahibi olan otelde, her yaş grubundan çocuk için ayrı aktivite alanları yer alıyor.

Aileler güneşin ve denizin tadını çıkarırken, çocuklar ise keyifle zaman geçirebilecekleri ‘Happyland’ alanında eğlence deneyimi sunuluyor. Happyland içinde, çocuklara özel bir oyun alanı, çocuk restoranı, teenager kulübü, DVD salonu, uyku odaları ve çocuk tuvaletleri bulunuyor. Arzu eden aileler çocuklarını saat 09.00-23.00 arası profesyonel çocuk eğitmenlerine emanet edebiliyor.