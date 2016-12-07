Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen kazada Hasan Muluk Atıl yönetimindeki 34 PU 3694 plakalı lüks otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ercan A. yönetimindeki 34 VZ 7707 plakalı yakıt tankerine çarptı. Atıl'ın araç içerisinde sıkışarak yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde caddede hızla seyreden lüks otomobil, kontrolden çıkıyor. Otomobilin geldiğini gören yakıt tankeri sürücüsü durmaya çalışsa da kazadan kurtulamıyor. Hızla gelen otomobil, tankere çarparak savruluyor. Kaza sonrası aracından çıkan yakıt tankeri sürücüsü Ercan A., otomobilinde sıkışan Hasan Muluk Atıl'ın yardımına koşuyor.
Doğan Can Cesur