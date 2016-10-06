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Lüks otomobilinde intihar etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, inşaat alanı otoparkına çektiği lüks otomobilinde başına dayadığı silahla intihar etti.

Lüks otomobilinde intihar etti

06 Ekim 2016 11:27

Olay, sabah 07.00 sıralarında Darıca Emek Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanının önündeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 UZ 8947 plakalı otomobil, sabah saatlerinde otoparka girdi. Aracın içerisinden ise bir süre sonra tek el silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan bekçi T.A., aracın yanına gittiğinde sürücüyü kanlar içerisinde otomobilin koltuğuna buldu.

Bekçinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemede, şahsın el yapımı bir silah ile başına ateş ederek intihar ettiği, sürücünün başından girerek çıkan merminin aracın sol camını delerek dışarı çıktığı belirlendi. 

Lüks aracı içerisinde intihar eden sürücünün cesedi, yapılan incelemenin ardından Darıca Farabi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaan Kızıl

Etiketler: intihar, lüks otomobil


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