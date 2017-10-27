Lüks otomobilleri çalıp parçalayan hırsızlara suçüstü

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekibi, Gaziantep ve çevre illerden çalınan araçların bulunmasına ve faillerinin yakalanmasına yönelik istihbarı çalışmalar sonucunda yapılan baskında İstanbul’dan çalınan 2011 model lüks bir otomobil ele geçirdi. Parçalanan otomobilin plakasının başka bir araca monte edilerek, parçalarının ise satıldığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Ele geçirilen parçalar ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.