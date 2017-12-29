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Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

Alibeyköy'de viraja hızlı bir şekilde girerek ‘drift’ yapan lüks otomobil sürücüsünün tehlikeli şovu yürekleri ağza getirdi.

Lüks otomobilli trafik magandası kamerada

29 Aralık 2017 09:15

Virajı döndükten sonra bir süre tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobili bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de viraja hızla girerek ‘drift’ yapan lüks otomobilli maganda trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yaptığı şov yürekleri ağza getirdi.

Virajı hızlı bir şekilde döndükten sonra tehlikeli bir şekilde şov yaparak yola devam eden otomobil sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı.

Sürücünün bu tehlikeli şovu ise yol kenarında bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, lüks bir otomobilin drift yaparak hızla viraja girdiği ve trafikte yanlama hareketi yaparak ilerlediği görülüyor.

 

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