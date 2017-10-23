Lüks sitede 'fakir kokaini' üreten imalathane ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde lüks sitedeki bir daireden yoğun şekilde kimyevi koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen narkotik timlerinin yaptığı operasyonla uyuşturucu madde imalathanesi ortaya çıkartıldı. Narkotik timlerinin dairede yaptığı aramada ham ve kristalize halde 4 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, etil alkol, hassas terazi, saf su, eldiven, plastik sıvıölçer, ısıölçer, eter, magnezyum sülfat, hava kompresörü, porselen huni, çeşitli beherler, cam sıvı ölçeği, aseton, kristalize cam, benzene, efedrin ve uyarıcı maddelerden olan metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile 1 adet Kaleşnikof, 3 adet 30'luk, 1 adet 40'lık şarjör ve 128 adet AK-47 fişeği ele geçirildi. Polis, daireyi kullanan O.K. (32) ve G.Ç. (32) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların sorgusu neticesinde söz konusu dairenin Eczacılık Fakültesinden mezun olan 'Doktor' lakaplı 28 yaşındaki B.K. isimli şahsa ait olduğu, lüks sitede iki daire kiralattığı ve dairelerden birinin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. B.K.'nın sık sık Kamboçya, Sao Paulo, Rusya ve Avrupa ülkelerine gidip geldiği ve bu ülkelerde lüks otellerde kaldığı da belirlendi. B.K.'nın polisin dikkatini çekmemek için lüks semtlerde başkası adına daire kiraladığı belirlenirken, baskın düzenlenen dairede uyuşturucu satışı yaptığı kişilere dair liste ortaya çıktı. Polis, kısa süre içerisinde B.K.'yı da bir otomobil içerisinde kıskıvrak yakaladı. Zanlının aracında yapılan aramada 510 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, dairede ele geçirilen listede bulunan kullanıcı ve satıcıların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

'Fakir kokaini' olarak piyasaya sürülüyor

B.K.'nın ürettiği uyuşturucu maddenin ilk kullanımdan itibaren bağımlılık yaptığı, devamında kullanıcılar üzerinde ölümcül etkileri olduğu, beynin hücresel değişimine neden olan en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu öğrenildi. Ayrıca metamfetamin maddesinin kimyasal işlemler sonucu yıkanarak kristal haline getirilmesi işini yaptığı için 'Doktor' lakabıyla tanınan B.K.'nın dairesinde ele geçirilen uyuşturucunun satıcılar tarafından 'fakir kokaini' olarak piyasaya sürüldüğü ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K., O.K. ve G.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yeni kurulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı'na (0552 155 35 35) bilgi verilmesi gerektiğini, yapılan ihbar neticesinde İzmir'de tek bir sokak satıcısı kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Halil İbrahim Karabıyık