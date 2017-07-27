Lüks sitede motosiklet hırsızlığı kamerada

Çaldıkları motosikletin yerine yanlarında getirdikleri 2 saksıyı koyan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

İlginç hırsızlık olayı geçtiğimiz haftalarda Beylikdüzü’nde bulunan lüks bir sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, gece 02.30 sıralarında aynı motosiklete binen iki hırsız ellerindeki 2 saksıyla birlikte siteye giriş yaptı. İlk olarak keşif yapan hırsızlar bir süre lüks sitenin kapalı otoparkında dolaştı. Bu sırada bir süre sonra Vedat Baykal motosikletiyle otoparka giriş yaptı. Baykal, motosikletini her zaman park ettiği yere park ederek sitedeki dairesine gitti. Otopark içerisinde tur atan hırsızlar yaklaşık 50 bin lira değerindeki Baykal’ın motosikletini fark etti.

Motorlarından inen iki hırsız Baykal’ın motosikletinin direksiyon kilidini kırdı. Ellerindeki iki adet saksıyı da çaldıkları motosikletin yerine koydu. Hırsızlardan biri geldikleri motosiklete binerken diğer hırsız da çaldıkları motosiklete binerek, ayaklarıyla ittirdikleri motosikleti otoparktan çıkardı. Motosikletin çalındığını fark eden site sakini önce yaya olarak sonra aracıyla hırsızları yakalamaya çalışsa da hırsızlar izlerini kaybettirdi. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“2 saksıyla gelmişler”

Yaklaşık 2 ay önce 50 bin liraya aldığı motosikletini çaldıran Vedat Baykal yaşanan hırsızlık olayını anlattı. Hırsızların kendisinden önce geldiklerini söyleyen Baykal, “ Motoru fark eder etmez motoru alıp gidiyorlar. Girişte ne güvenlik bir şey soruyor kimsiniz, necisiniz. Çıkarken de motoru ayaklarıyla ittiriyorlar kimse yine bir şey sormuyor. 2 tane saksı ile gelmişler anlamı nedir bilmiyorum. Motorun yerine saksıyı bırakıyorlar, motoru alıp gidiyorlar. Motorun değeri yaptığım masraflarla beraber 50 bin lirayı buluyor. Daha yeni almıştım, o motoru, 2000 bin kilometredeydi daha” diye konuştu. Motosikletinin çalındığını üzerindeki GPS’ten gelen hız uyarı mesajıyla anladığını anlatan Baykal, “ Mesajı görüp aşağı indiğimde zaten motor yoktu. Hemen çıktım birkaç arkadaşımla beraber, GPS konumunu takip ettim maalesef hiçbir şey yoktu. GPS’i attılar mı, yoksa motoru görünmeyecek bir yere mi sakladılar bilmiyorum” dedi.

Baykal, site yönetiminden ve güvenlik şirketinden davacı olacağını belirtirken, üye olduğu motorcu grubunda son dönemde 54 kişinin daha motosikletinin çalındığını belirterek yetkilerden buna önlem almasını istedi.

Alper Korkmaz