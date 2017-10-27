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Lüks sitede silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Beykoz Acarkent sitelerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Lüks sitede silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

27 Ekim 2017 06:31
Lüks sitede silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 02.30 sıralarında Beykoz Kavacık Acarkent Sitelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavga kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada Barış Üzüm ve 2 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İsmail Bulut - Selim Bayraktar - Cenk İşver
 

Etiketler: çatışma, site

 

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