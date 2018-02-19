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Lüks teknelere yerli alıcı akını

Cumartesi günü kapılarını açan Boatshow Eurasia Tuzla’ya yerli ziyaretçiler akın etti. Fiyatları bin 800 liradan 4 milyon euroya kadar değişen 100’ü aşkın tekne yeni sahibiyle buluştu. Alıcıların yüzde 75’e varan kısmını ise yerli ziyaretçilerden oluştu.

Lüks teknelere yerli alıcı akını

19 Şubat 2018 16:23

Bu yıl hem karada hem denizde ziyaretçisiyle buluşan Boatshow Eurasia geride bıraktığımız Cumartesi günü Tuzla Viaport Marina'da kapılarını açtı. 50 milyon liradan 3 bin 500 liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulan tekneler 2 günde yüksek oranda rağbet gördü.

Edinilen bilgiye göre ilk 2 günde fiyatları bin 800 lira ile 4 milyon euro arasında değişen 100’ün üzerinde tekne satışı gerçekleşti. Bu sürede 8 bin ziyaretçi ağırlanan fuarda 117 tekne yeni sahibiyle buluşurken 130 milyon liralık satış yapıldığı bildirildi. Alıcıların yüzde 75’ini ise yerli ziyaretçiler oluşturdu.

50 milyon liralık Majesty 110’a 3 yerli talip

Geçtiğimiz günlerde özellikleriyle lüksü denizde yaşamayı vaad eden 50 milyon liralık ‘Majesty 110’ isimli tekneye için 3 ciddi yerli alıcı ile görüşüldüğü aktarıldı. 5 metrelik yeni modeli Majesty 110, üç güverteli yapısı ve altı kamaralı yerleşimiyle iddialı bir süperyat. Sahibine ve konuklarına ferah iç mekanlar sunan tekne, 14 misafir ağırlayabiliyor. En yeni teknoloji navigasyon ve ses sistemiyle donatılan Majesty 110, oldukça sade çizgilere ve yalın bir profile sahip. 4 katlı, 3 Flybridege'ı bulunan teknenin flybridgelerinden birinde dört tarafı denize nazır jakuzi, bot alanı, çalışma odası, garaj, ana kumandada ‘otomatik pilot’ gibi birçok ileri teknoloji özelliğe sahip.
 

 

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