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Lüks villa kenevir tarlası çıktı

Kocaeli'de jandarmanın düzenlediği operasyon neticesinde lüks bir villada yüksek miktarda Hint keneviri ele geçirildi.

Lüks villa kenevir tarlası çıktı

31 Ocak 2017 11:16

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri ormanlık bir alan içerisinde bulunan lüks villada uyuşturucu madde yetiştirildiğine dair bilgiye ulaştı. Kalburcu Köyü’ne yapılan operasyon kapsamında villa içerisinde 3 oda dolusu ekili halde kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda, ayrıca kullanıma hazır 300 gram esrar, 1 tabanca, hormon ilaçları, ısı ve JJ sistemleri ele geçirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde Hint kenevirinin yanı sıra çeşitli sentetik uyuşturucu maddeleri ve silaha da rastlandı. Şüphelilerin lüks villanın içinde yetiştirdiği ekili halde bulunan kök kenevirlerin büyüklüğü dikkatlerden kaçmazken şahısların villa içerisine özel ışık, havalandırma ve ısıtma sistemi döşendiği gözlendi. Operasyon kapsamında G.D, G.G. ve K.T. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: kenevir tarlası, lüks villa


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