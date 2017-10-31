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Lüks villadaki swinger partisine polis baskını

Bursa'da ahlak polisi tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda lüks villada swinger parti düzenleyen biri travesti 3 kişi ile Kırgizistan uyruklu genç bayanlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen biri taksi şoförü 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen Kırgızistan asıllı 5 hayat kadınının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Lüks villadaki swinger partisine polis baskını

31 Ekim 2017 16:54

Edinilen bilgiye göre Bursa genelinde gizli fuhuş yapan ve fuhuşla bulaşan zührevi hastalıkların önüne geçebilmek için top yekün mücadele içerisine giren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Twetter üzerinden kendilerini swinger(evli çift) olarak tanıtıp farklı rumuzlarla para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen T.C. ve bayan arkadaşı Z.Ş.'yi tespit eden ahlak polisi, bu kişilerin kiraladığı üniversite öğrencilerinin yaşadığı Görükle Mahallesindeki lüks villaya baskın yaptı. Operasyonda T.C. ve Z.Ş. isimli şahıslar ile o sırada villada bulunan yüksek fiyatlarla gurup ilişki ve eş değiştirme partilerine pazarladıkları iddia edilen E.K. isimli travesti de gözaltına alındı. 3 şahıs "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçlarından adliyeye sevkedildi.

Kırgız hayat kadınlarını lüks otellerde pazarlamışlar
Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise ahlak polisi, H. takma isimli bir kişinin Yalova'dan getirdiği Kırgizistan uyruklu hayat kadınları Z.A.,G.O.,N.K.,Y.Z. ve M.Z.'yi Bursa'da ki lüks otellere yerleştirip bir eskort sitesine ilan vererek fuhuş amaçlı pazarladığını belirledi. Müşterilerin isteklerine göre kadınları taksi ile otellere gönderen H.'nin bu hizmet karşılığında kadınlardan paranın yarısını kendisinin aldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler yapılan teknik takibin ardından Ş.A., M.A. ve taksi sürücüsü olduğu öğrenilen R.E.'yi gözaltına aldı. Ş.A. ve M.A. isimli şahıslar "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve İnsan Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Emniyet yetkilileri yapılan fuhuş operasyonlarının aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Serkan Akkuş 

 

 

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