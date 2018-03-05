Diğer
Kategoriler

Lüks villalara ’kumar’ operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, lüks villalarda kumar oynatan ve oynayanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında kumar oynatan 8 kişi gözaltın alınırken kumar oynayan 327 kişiye ise yaklaşık 100 Bin TL idari para cezası kesildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Lüks villalara kumar operasyonu

05 Mart 2018 09:38

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çeviren şüpheli şahısların, Silivri, Çatalca ve Şile ilçelerinde bulunan villalarda kumar oynattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma ekipleri villaları yakın takibe aldı.

Aşırı trafik yoğunluğu yakalattı

Villalara çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını belirleyen Jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda aracın da park halinde olduğunu tespit etti ve söz konusu villalara baskın düzenledi. Operasyon esnasında villaların kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı.

Jandarmanın çeşitli tarihlerde yaptığı bu operasyonlarda; 4 adet oyun makinesi, 2 adet oyun makinesindeki numaraları göstermeye yarayan televizyon, yüzlerce tombala kartı, tombala kağıdı, oyun pulları ile plastik oyun topları ele geçirildi. Ayrıca; üst araması yapılan şahısların üzerinden hayalet tabanca olarak adlandırılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Villalarda yapılan aramalarda; ani bir Jandarma baskınını önlemek için villaların çevresine güvenlik kamera sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

Jandarma Ceza Yağdırdı
Baskın esnasında kumar oynayan 327 kişiye yaklaşık 100 Bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç