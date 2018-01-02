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Lüks yatı kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize açılan 9 metrelik lüks yatın benzini bitince sürüklenmeye başladı. Şiddetli fırtına nedeniyle kayalıklara doğru sürüklenen yatın imdadına o an yakınlarda bulunan tur teknesi kaptanı ve çalışanları kurtardı.

Lüks yatı kurtarmak için seferber oldular

02 Ocak 2018 14:22
Lüks yatı kurtarmak için seferber oldular - Tıkla İzle

Torba açıkları ikiz ada yakınlarında “Luxury” isimli lüks yatın yakıtı bitince Kayalıklara sürüklenmeye başladı. 6 kişinin içerisinde olduğu yatı ikiz adalara 50 metre kala Torba koyunda balık turu düzenleyen kaptan Ercan Üçer kurtardı. Yatın sürüklenmeye başladığını limana bildiren yat kaptanı civarda bulunan teknelerin yardıma çağırdı. Üçer ve teknede bulunan vatandaşlar kayalıklara çarpmasına metreler kala yata halat atarak çekmeye başladı. Teknenin kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yatı kurtaran Ercan Üçer bir yatın sürüklendi haberini aldıklarını ifade ederek “Biz o bölgede balık avlamaya çıkmıştık. Bir anons geçti limandan. Bir yatın kayalıklara sürüklendiğini söylediler. Bizim bulunduğumuz bölgede sürükleniyordu. Bizde rotamızı yatın bulunduğu bölgeye çevirerek yardıma gittik. Halatlar ile yatı kayalara çarpmasını engellerdik. Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışması sonucunda yatı limana çektik. Hava çok sert olduğu için yatı getirmekte bayağı zorlandık” dedi.

Fırtınalı havada yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucunda lüks yatı limana getiren tekne Kaptanı Üçer daha sonra tekrar balık avına çıktı. 

Eren Ayhan

Etiketler: lüks yat, muğla

 

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