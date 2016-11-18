Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkan Yardımcılarımızın adını vererek sizi arayıp, Belediye Başkanı Emin Halebak’ın talimatıyla yardım kampanyası başlatıldığı söylenerek size hesap numarası veren ve verilen hesap numarasına para yatırmanızı isteyen dolandırıcılara itibar etmeyiniz. Bu tür taleplerde bulunanların Lüleburgaz Belediyesi ile kesinlikle hiçbir ilgileri yoktur.

Belediyemizdeki hiçbir yöneticinin hiçbir çalışanın telefon ya da başka kanallarla farklı yardım isteğinde bulunmaları mümkün değildir. Kendilerini telefonla arayarak, Lüleburgaz Belediyesi adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü destek ve taleplerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalı, gerekirse Emniyet Müdürlüğüne, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.