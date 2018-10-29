Lüleburgaz'da IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'ne büyük ilgi

Lüleburgaz Kaymakamlığı ile Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda gerçekleşen IAAF Çocuk Atletizmi semineri 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Toplantı ve Spor Salonu'nda yapıldı.

IAAF Çocuk Atletizmi seminerine 46 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. Çocuk uygulamasına ise General Ferhat Akat ilkokulu ve okul öncesinden 110 öğrenci katılarak eğlenceli atletizmle tanıştı. Uygulamaya katılan 110 öğrenciyi annelerinin seyretmiş olması federasyon yetkililerini mutlu etti.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, projenin sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmenin yanı sıra Türk sporunun altyapısına eğitici ve sporcu kazandıran önemli bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizin bu özelliğini avantaja dönüştürmek adına üzerimize düşen görevi yaparak, çocuklarımızı sporların temeli olan atletizmle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projeye ihtiyaç duyulan maddi ve manevi desteğin esirgenmeden verilmiş olması bizleri ziyadesiyle mutlu kılmaktadır. Bu nedenle başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanımız Fatih Çintimar'a, genel sekreterimiz Fahrettin Yıldız'a, yönetim kurulu üyelerine, projeyi talep eden kurumlara, katılanlara ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz.”

Seminerin ilk bölümünde, 'Y' nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Antrenmana Geçişte Fizyolojik Uyum, Çocuk Atletizmi Programı dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici Grubu üyelerinden Gülsün Durak ve Serkan Aydın tarafından verildi. Eğlenceli atletizm bölümündeki çocuk uygulamaları ise yine aynı eğiticilerin kontrolünde seminere katılan 46 kursiyer tarafından yaptırıldı.

Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen dersler de kursiyerlere aktarıldı. Projeye ilave edilen, 'Madde Bağımlılığı' dersi Uzman Dr. Erhan Oktay, Fair-Play dersi ise öğretim görevlisi, gazeteci Haldun Domaç tarafından verildi.

Eskimeyen değerler unutulmadı

'Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler' sloganı doğrultusunda projeye eklenen 'Eskimeyen Değerler' de unutulmadı. Eskimeyen Değerler töreninde kursiyerlere, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan, şampiyon sporcu Mizgin Ay'ı atletizme kazandırmış olan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem tanıtıldı ve Atletizm Federasyonu plaketleri takdim edildi.

Törende ayrıca 1968 Meksika Olimpiyatları maraton dördüncüsü İsmail Akçay kursiyerlere tanıtıldı. Akçay, kursiyerleri deneyimlerini aktardı. Kursiyerlerden de coşkulu alkış aldı.

Ödülleri Kaymakam Mustafa Kaya, Proje Koordinatörü Necdet Ayaz, Projenin Moderatörü Haldun Domaç, İHA Kurumsal Haber Müdürü Mehmet Tekin ve Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Arısoy tarafından verildi.

Seminerin son bölümünde 46 kursiyer, Çocuk Oyunları koordinatörlüğünce önceden kendilerine kura ile verilen konuların sunumlarını gerçekleştirdi. Kursiyerlere sunumlarının ardından düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifikalarını alan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim müdürlüklerinde açılan spor kurslarına IAAF Çocuk Atletizmi projesinin modül olarak dahil etmiş olmasından dolayı kurs açabilme hakkını elde etmiş oldular.