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Lunaparkta asansör yere çakıldı: 10 yaralı

Konya'da lunaparktaki serbest düşüş aracı olarak da bilinen asansörün halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı. Asansörün halatının 2 metre yükseklikteyken kopmuş olması olası ise facianın önüne geçti.

Lunaparkta asansör yere çakıldı: 10 yaralı

07 Mayıs 2017 08:56

Olay, Karatay ilçesi Karaaslan Hadimi Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Akşam saatlerinde eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar l parkta bulunan serbest düşüş aracına bindi. Asansör olarak da bilinen araç yükselmeye başladığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle halatı koptu. Yaklaşık 2 metre yükseklikten sonra halatı kopan asansörde bulunan ve oturdukları korumalı koltuklarla yere çakılan 17 kişiden 10'u çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Halatın serbest düşüş sırada kopmamış olması ise büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: lunapark


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