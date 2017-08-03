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Lunaparkta korkutan yangın

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde lunapark içerisinde bulunan bir kafeteryanın çay ocağında yangın çıktı. Yangın lunaparktaki oyun alanlarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Lunaparkta korkutan yangın

03 Ağustos 2017 12:10

Yangın, sabah 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir lunapark içindeki kafeteryada çıktı. Kafeteryanın bölümünden yükselen dumanları fark eden çalışanlar, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Lunaparktaki oyun alanlarına sıçramadan söndürülen yangında kafeteryada maddi hasar oluşurken, yangının çay ocağından çıktığı belirlendi. 

Suat Metin


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