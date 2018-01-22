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Lynetta Kizer, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Connecticut Sun forması giyen ABD’li Lynetta Kizer’i renklerine bağladı.

Lynetta Kizer, Fenerbahçede

22 Ocak 2018 19:43

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Kizer ile güçlendirdi. 1 metre 93 santim boyundaki Pivot, artık sarı-lacivertlilerin başarısı için mücadele edecek. 15 Şubat'tan tarihinden itibaren takıma katılacak olan Kizer'ın başarıları ise şöyle:

2015-2016 Euroleague Women İstatistikleri: 

14.0 Sayı - 7.2 Ribaunt - 1.8 Asist

Eurobasket 2017 - Bosna Hesek Milli Takımı: 

19.8 Sayı - 9.2 Ribaunt - 1 Asist

Başarıları

2011 Shenzhen - Dünya Üniversite Oyunları (Altın madalya)
2008 Buenos Aires - U18 FIBA Americas (Altın madalya) 

Etiketler: fenerbahçe, Lynetta Kizer

 

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