Lynetta Kizer, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Kizer ile güçlendirdi. 1 metre 93 santim boyundaki Pivot, artık sarı-lacivertlilerin başarısı için mücadele edecek. 15 Şubat'tan tarihinden itibaren takıma katılacak olan Kizer'ın başarıları ise şöyle:

2015-2016 Euroleague Women İstatistikleri:

14.0 Sayı - 7.2 Ribaunt - 1.8 Asist

Eurobasket 2017 - Bosna Hesek Milli Takımı:

19.8 Sayı - 9.2 Ribaunt - 1 Asist

Başarıları

2011 Shenzhen - Dünya Üniversite Oyunları (Altın madalya)

2008 Buenos Aires - U18 FIBA Americas (Altın madalya)