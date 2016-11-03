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Lyrboton Kome gün yüzüne çıkıyor

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde antik Perge kentinin Elaibaris (yağ çiftliği) olarak bilinen 2 bin yıllık Lyrboton Kome'de kazı çalışmaları başladı.

Lyrboton Kome gün yüzüne çıkıyor

03 Kasım 2016 17:42

Kepez Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ortaklığında, kent merkezine çok yakın olan, ancak birçok kişinin varlığından haberdar olmadığı Lyrboton Kome antik köyünde kazı çalışmaları başlatıldı. Perge antik kentindeki yağ çiftliği olarak bilinen tarihi bölge, Varsak'taki tepeliklerde yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülecek çalışmalarda ilk kazmayı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü vurdu.

Kazı Başkanı Prof. Çevik, katılımcılara antik kentinin tarihsel önemini anlattı. Sonrasında söz alan Tütüncü, antik kenti önemseme nedenlerini ve ne yapacaklarını dile getirdi.

İlerici anlayışla kurulmuş
2 bin yıllık tarihi kalıntıların varlığını birçok Antalyalının bilmediğini vurgulayan Tütüncü, "Medeniyet tarihçileri, arkeologlar, tarihçiler, bize burayı kuran insanların çok ileri bir anlayışa sahip olduğunu anlattılar. Biz de buradaki çok eski bilgeliği ortaya çıkaralım, Anadolu topraklarındaki bu değeri gün yüzüne çıkaralım istedik" dedi.

"Biz de ilerici anlayışla çalışacağız"
Klasik anlamda arkeolojik kazının ötesinde, ilerici anlayış ile insanlar burayı nasıl gezebilir, burası nasıl bir arkeoparka dönüşebilir mücadelesinde olacaklarının altını çizen Tütüncü, "Burayı çok farklı bir bilimsel bakış ile ele alacağız. Bu doğrultuda çalışacak olan bilim adamlarımıza, uzmanlarımıza destek olacağız. Buraya toplu ulaşım sistemi geliyor. Bütün şehre hizmet eden bir tarihi değer olsun istiyoruz. Şartlar uygunsa, elbette buraya bu geziler gerçekleşecek. Varsak’ın değeri artacak. Varsak artık, kendisine benzenilmek istenen bir örnek yerleşim yeri oluyor" ifadelerini kaydetti.

Definecilerden kurtarılacak
Bazı fırsatların değerlendirilmesiyle şehirlere yeni vizyonlar katılacağını belirten Tütüncü, buradaki arkeolojik çalışmayla Kepez’e nice faydalar sağlanacağını söyledi. Kepez’in yüzde 90’ının burayı bilmediğini ve kimsenin de gelmediğini belirten Tütüncü, ziyarete açılmasıyla birlikte sahiplenileceğini ve böylelikle de defineci yağmacılardan kurtarmış olacaklarını söyledi.

Turizm merkezi olacak
Lyrboton Kome’nin gerçekten önemli bir iş olduğunu belirten Tütüncü, ilçenin turizm pastasından pay almasını sağlayacaklarını söyledi. Antalya’ya gelen herkesin ziyaret edeceği bir yer olması için gayret edeceklerini vurgulayan Tütüncü, burada yapılacak işlerin takipçisi olacağını söyledi.
Konuşmaların ardından kazı töreni için hazırlanmış altın renkli kazma ile sembolik olarak kazı başlangıcının yapılmasıyla birlikte, davetlilere antik kent gezdirildi. Günün sonunda ise katılımcılara pişi, beyaz peynir, zeytin ve çay ikram edildi.

Perge’yi besleyen şehir
Zeytincilik yapılarak Perge Antik Kenti’ni besleyen en önemli ticari şehir olan Lyrboton Kome’nin, eski Varsak olduğu anlatıldı. Tarihi Varsak’ın yeniden hayata döndürülürken ilçeye renk ve cazibe katması planlan antik kentte kazılar yapılırken, bir yandan da konservasyon, konsolidasyon ve kısmen de restorasyonun da gerçekleştirileceği duyuruldu. İlk aşamada ortaya çıkarılacak merkezi kalıntıların arasından geçen ana yerleşim aksı üzerindeki gezi yolu düzenlenerek, 2017 yılı içinde ziyarete açılacak.

Sürekli etkinliklerle canlı tutulacak
Park ziyarete açıkken devam edilecek ikinci etapta, kazı, onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları sürdürülecek. Proje tamamlandığında restore edilmiş Arete Kulesi, zeytinyağı işlikleri, konutlar, kiliseler, hamam, sarnıçlar, mezarlar, floral ve jeolojik zenginlikte doğa ve tarih parkı halka ve turizme kazandırılmış olacak. Bu zenginlik Apollon- zeytin hasadı şenlikleri, doğa yürüyüşleri ve kültür gösterileri, müzecilik etkinlileriyle canlı tutularak geliştirilecek. 


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