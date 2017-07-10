LYS sonuçları yarın açıklanıyor

ÖSYM tarafından 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 LYS sonuçları yarın açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. LYS puanlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri ise 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Ağustos ayında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Pelin Üzek