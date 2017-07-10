Diğer
Kategoriler

LYS sonuçları yarın açıklanıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) sonuçları yarın açıklanacak.

LYS sonuçları yarın açıklanıyor

10 Temmuz 2017 11:42

ÖSYM tarafından 10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 LYS sonuçları yarın açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. LYS puanlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri ise 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Ağustos ayında tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.  

Pelin Üzek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!