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LYS tercih sonuçları yarın açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçları, yarın ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

LYS tercih sonuçları yarın açıklanacak

07 Ağustos 2017 12:51

10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçları ise yarın ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Öte yandan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları ise 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Adaylar, yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek. TEOG yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından öğrenciler, 14-24 Temmuz'da okul tercihinde bulunmuştu. 

Pelin Üzek


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