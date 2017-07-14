LYS ve YGS yerleştirme puanları yeniden hesaplandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Sınav sonrası yapılan kontrollerde hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzu'nun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75 bin 692 adaydan LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2 bin 413 aday için yapılmamış olduğu, YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak 6 sbin 751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen rakamlardan çakışmalar hariç 7 bin 84 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplanmış, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonucunda puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşmiştir. Sonuçlar, 14.07.2017 tarihinde saat 19.12 itibariyle tüm adayların erişimine açılmıştır. Tüm adayların puan ve sıralamalarını kontrol etmeleri ve son güncellenen sonuçları kullanmaları gerekmektedir” denildi.

Musa Erdoğan

