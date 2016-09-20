Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Maaş alamayan hemşire tek başına eylem yaptı

Maaş alamayan hemşire tek başına eylem yaptı

Adana'da özel bir hastanede çalışan hemşire 3.5 aydır maaş alamadığını ileri sürerek hastanenin acil girişinde tek başına eylem yaptı.

Maaş alamayan hemşire tek başına eylem yaptı

20 Eylül 2016 12:10
Maaş alamayan hemşire tek başına eylem yaptı - Tıkla İzle

35 yıldır hastanelerde hemşire olarak çalışan Ayşe Erkan son çalıştığı özel hastanede 3 aydır maaş alamadığı için ilginç bir eylem yaptı. Erkan tek başına acilin önünde bir sandalyeye oturup elinde üzerinde "paramı verin", "açlık grevindeyim" yazılı döviz ile beklemeye başladı. Hastaneye girip çıkan hastalarda hemşireye şaşkın şaşkın bakarken bazı hastalar hemşireye destek verdi. Hemşire Erkan, hastanenin 6 ay önce başka birine devredildiğini belirterek, "Devrolmadan önce herkes maaşını alıyordu, ancak devrolduktan bu yana maaşımızı alamıyoruz. Önce parça parça verdiler. Son 3.5 aydır da hiç maaş alamıyoruz. Bize 3 lira 5 lira veriyor dilenci gibi. Benim çocuğum dün okula gidecekti para veremedim okula gönderemedim" dedi.

Erkan ortalama 3.5 aylığının içeride olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Ben burada hemşire olarak çalışıyorum ve maaşımı alamıyorum, 2000 lira maaş alıyorum şuan toplamda 6 bin 500 lira alacağım var. Doktorlarda maaşları alamadılar çoğu icraya verdi gitti burada 3 tane ya da 5 tane doktor kaldı. Şahsi olarak böyle bir şey yapmayı düşündüm çünkü avukata verecek 30 lira param yok 2 bayramı 5 kuruş parasız geçirdik. Genelde herkes bu konuda şikâyetçi ama bir şey yapmadılar ben kendi adıma yapıyorum ve paramı alıp buradan ayrılmak istiyorum. Yönetime başvuru yaptım olursa vereceğiz diyorlar o diğer gruba yolluyor onlarda tekrar buraya yolluyor biz şamar oğlanına döndük. Paramı almadan buradan kalkmayacağım o benim emeğim ben dilenci değilim o benim ekmek param."
Hemşire kadının eylemi devam ediyor.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, eylem, maaş


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!