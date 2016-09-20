35 yıldır hastanelerde hemşire olarak çalışan Ayşe Erkan son çalıştığı özel hastanede 3 aydır maaş alamadığı için ilginç bir eylem yaptı. Erkan tek başına acilin önünde bir sandalyeye oturup elinde üzerinde "paramı verin", "açlık grevindeyim" yazılı döviz ile beklemeye başladı. Hastaneye girip çıkan hastalarda hemşireye şaşkın şaşkın bakarken bazı hastalar hemşireye destek verdi. Hemşire Erkan, hastanenin 6 ay önce başka birine devredildiğini belirterek, "Devrolmadan önce herkes maaşını alıyordu, ancak devrolduktan bu yana maaşımızı alamıyoruz. Önce parça parça verdiler. Son 3.5 aydır da hiç maaş alamıyoruz. Bize 3 lira 5 lira veriyor dilenci gibi. Benim çocuğum dün okula gidecekti para veremedim okula gönderemedim" dedi.

Erkan ortalama 3.5 aylığının içeride olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Ben burada hemşire olarak çalışıyorum ve maaşımı alamıyorum, 2000 lira maaş alıyorum şuan toplamda 6 bin 500 lira alacağım var. Doktorlarda maaşları alamadılar çoğu icraya verdi gitti burada 3 tane ya da 5 tane doktor kaldı. Şahsi olarak böyle bir şey yapmayı düşündüm çünkü avukata verecek 30 lira param yok 2 bayramı 5 kuruş parasız geçirdik. Genelde herkes bu konuda şikâyetçi ama bir şey yapmadılar ben kendi adıma yapıyorum ve paramı alıp buradan ayrılmak istiyorum. Yönetime başvuru yaptım olursa vereceğiz diyorlar o diğer gruba yolluyor onlarda tekrar buraya yolluyor biz şamar oğlanına döndük. Paramı almadan buradan kalkmayacağım o benim emeğim ben dilenci değilim o benim ekmek param."

Hemşire kadının eylemi devam ediyor.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Fatih Keçe