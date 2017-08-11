Maaşını alamayan işçilerden ağaçlı eylem

Avcılar Belediye’sine bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde çalışan işçiler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde toplanarak Avcılar Belediyesini protesto etti. Cadde üzerinde toplanan işçiler üzerinde çok sayıda fatura ve “Adalet Ağacımız Yeşerirse Borçlarımızı Ödeyeceğiz” yazılı döviz asılı olan ağaçla birlikte belediye binası önüne yürüdü. Ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyen işçiler “ Avcılar İşçisi Yalnız Değildir”, “Önce İnsan Dediniz İşten, Aştan Ettiniz “ sloganları attı. Avcılar Belediye binası önünde toplanan işçiler burada kısa bir basın açıklaması yaptı. Grup adına yazılı basın açıklamasını Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Erol Özdemir okudu. Açıklamada, “Biz işçiler iş görme ödevimizi yerine getirirken ne yazık ki işveren ücret ödeme görevini üç aydır yerine getirmemektedir. Mayıs ayının ücretini iki parça halinde Temmuz ayında ödediler. Haziran ve Temmuz maaşlarımız halen ödenmediği gibi ne zamanda ödeneceğine dair belediye yönetimince tarafımıza herhangi bir tarih belirtilmemektedir. Buradan bir kez daha kamuoyu önünde Avcılar Belediye Başkanı sayın Handan Toprak Benli’ye seslenmek istiyoruz. Üyelerimizin kazanılmış ücret hakkını zamanında ve düzenli ödenmesini, sorgusuz sualsiz İşten atılan 2 üyemizin işe başlatılmasını, tarafımıza verilen sözlerin yerine getirilmesini, üyelerimizin açlıkla terbiye edilme anlayışından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Sorunların çözümüne dair samimi adımların atılmasını beklediğimizi, aksi halde yaşanılacak olumsuzluklardan sorumlu olmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz“ denildi.

Yapılan açıklamanın ardından işçiler olaysız şekilde dağılırken, eylem boyunca belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.

Alper Korkmaz



