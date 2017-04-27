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Maaşını kaptıran yaşlı kadının dili tutuldu

Adana'da ATM'den maaşını çektikten sonra borçlarını dağıtırken içinde maaşı olan çantasını kapkaç yöntemiyle kaptıran kadın "dilim tutuldu bağıramadım" dedi.

Maaşını kaptıran yaşlı kadının dili tutuldu

27 Nisan 2017 09:56

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Sebiha Küçükgöde hayatını kaybeden eşinden dolayı bin 100 lira maaşa bağlandı. Bugün sabah saatlerinde de Küçükgöde bin 100 lira maaşını ATM'den çekti. Yaşlı kadın parasını çantasına koyup borcunu ödemek için yaya olarak gezmeye başladı.

Bir kaç yere borç verdikten sonra yanına yaklaşan motosikletli şahıs yaşlı kadının çantasını elinden çekip alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın çantası çalınınca şoka girip ilk etapta dili tutuldu. Bir süre sora kendine gelen yaşlı kadının bağırmasıyla yanına gelen vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

"Dondum kaldım, dilim tutuldu"

Küçükgöde, şahısların motosiklet ile gelip eline vurarak çantasını aldığını belirterek, "Ben buradan giderken yolun karşısına geçtim baktım arkadan bir motor geldi. Motoru fark etmedim sadece sesini duyuyorum. Geldi elime vurdu zaten ben fark edene kadar çantamı aldı gitti.

Çok korktum bayılacaktım yolda. Bağırayım dedim lastikçi ve bütün komşular burada hepsi gelirdi ama dondum kaldım dilim tutuldu ne yapacağımı şaşırdım. Kendime geldikten sonra çantam çalındı dedim komşularda geldiler baktılar ama nerede bulacaklar motorla kaçtılar" dedi.

Çantasında nüfus cüzdanı, para, evin anahtarı ve kredi kartı olduğunu anlatan Küçükgöde, "Maaşımı çektim 1100 lira, borçlarımı ödedim buraya da borç ödemek için gelmiştim. Alıp gittiler, evimin anahtarı da vardı şimdi eve nasıl gireceğim" diye konuştu. Polis kapkaççıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 


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