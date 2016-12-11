Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Yıldız Mabeyn Köşkü'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor. Saat 16.30'da başlayan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratların katıldığı belirtildi.