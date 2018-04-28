MAÇ ÖZETİ | Sivasspor - Gençlerbirliği özet izle goller izle

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Arslan kaydetti.



SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



18. dakikadan sol kanattan Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulunan Saivet'in arka direğe yaptığı ortada Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

35. dakikada Robinho ile paslaşan Emre'nin ceza yayı sağ tarafından sol ayağının içiyle yaptığı vuruş kaleci Hopf'da kaldı.

45. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılan Manu'nun ceza alanı içinden yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural direk dibinde topu kornere gönderdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



64. dakikada sağ kanattan Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu çaprazdan önünde bulan Kone'nin şutunda kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.

66. dakikada Robinho'nun pasında sol kanattan topla buluşan Cyriac'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'da kaldı.

77. dakikada ani gelişen atakta Robinho'nun ceza sahası önünden şutunu kaleci Hopf son anda kornere gönderdi.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Boye xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx N'Dinga xx, Hakan Arslan xxx, Saivet xxx (Mert Hakan dk. 80 ?), Emre xx (Hakan Bilgiç dk. 87 ?) Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 65 x)

Yedekler: Tolgahan, Rochet, Muhammet Demir, Rybalka, Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gençlerbirliği: Hopf xxx, Palitsevich x, Claro x, Issah x (Rahmettulah dk. 24 x) Pogba x, Alper xx, Khalili x, Dialo xx (Aydın dk. 56 x), Manu xx, Sessegnon xx, Jailton x (İlker dk. 24 x)

Yedekler: Taha, Uğur, Yıldırım, Skecic, Murat, Aydın, Deniz, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Hakan Arslan (dk. 18) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Diallo, Issah, Alperi, Pogba (Gençlerbirliği)