Diğer
Kategoriler

MAÇ ÖZETİ | Sivasspor - Gençlerbirliği özet izle goller izle

Sivasspor Gençlerbirliği maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Sivas Gençlerbirliği şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Sivas Gençlerbirliği şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

MAÇ ÖZETİ | Sivasspor - Gençlerbirliği özet izle goller izle

28 Nisan 2018 15:37

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Sivasspor mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Arslan kaydetti.


SİVASSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖZETİNİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikadan sol kanattan Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulunan Saivet'in arka direğe yaptığı ortada Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
35. dakikada Robinho ile paslaşan Emre'nin ceza yayı sağ tarafından sol ayağının içiyle yaptığı vuruş kaleci Hopf'da kaldı.
45. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılan Manu'nun ceza alanı içinden yaptığı vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural direk dibinde topu kornere gönderdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada sağ kanattan Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kaleci Hopf'dan döndü. Dönen topu çaprazdan önünde bulan Kone'nin şutunda kaleci Hopf bir kez daha gole izin vermedi.
66. dakikada Robinho'nun pasında sol kanattan topla buluşan Cyriac'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'da kaldı.
77. dakikada ani gelişen atakta Robinho'nun ceza sahası önünden şutunu kaleci Hopf son anda kornere gönderdi.


Stat: 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ziya xx, Boye xx, Bjarsmyr xx, Auremir xx N'Dinga xx, Hakan Arslan xxx, Saivet xxx (Mert Hakan dk. 80 ?), Emre xx (Hakan Bilgiç dk. 87 ?) Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 65 x)
Yedekler: Tolgahan, Rochet, Muhammet Demir, Rybalka, Papp, Serkan, Medjani
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Gençlerbirliği: Hopf xxx, Palitsevich x, Claro x, Issah x (Rahmettulah dk. 24 x) Pogba x, Alper xx, Khalili x, Dialo xx (Aydın dk. 56 x), Manu xx, Sessegnon xx, Jailton x (İlker dk. 24 x)
Yedekler: Taha, Uğur, Yıldırım, Skecic, Murat, Aydın, Deniz, Mehmet
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Hakan Arslan (dk. 18) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Diallo, Issah, Alperi, Pogba (Gençlerbirliği)   

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç