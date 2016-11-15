Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Bilecik 1. Amatör Lig 9’uncu hafta programı dün servis edildi. Programa göre; 20 Kasım Pazar günün Bilecik Edebali Stadı’nda saat 11.30’a oynanacak Bilecikspor- Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı ile Osmaneli İlçe Stadı’nda aynı saatte oynanacak olan Bayırköy Spor- Osmaneli Gençlerbirliği maçının maç saatlerine taraftarlardan tepki geldi. Aynı gün saat 10:00’da başlayacak olan KPSS sınavının 2 saat sürerken, maç programı ayarlanırken bu detay göz kaçtığı düşünülüyor. Taraftarlar ise; sosyal medya üzerinden “11:30 erken sabah 09:00’a maç verin” diyerek isyan ettiler. Öte yandan Bilecikspor 6 oyuncusu ile öğretmen olan antrenörünün görevli olarak KPSS sınavında yer alacağından, maç saatinin değiştirilmesi yönünde ASFK VE Futbol İl Temsilciliğine başvuru yapacağı öğrenildi.

Cem Kaan Toka