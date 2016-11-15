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Maç saatleri ile KPSS sınavı saatlerinin çakışmasına taraftarlardan tepki

Bilecik 1. Amatör Lig 9’uncu hafta müsabakalarının pazar günkü ayağının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) saatine denk gelmesine taraftarlar tepki gösterirken, bazı kulüpler maç saatinin değişmesi için ASKF başvuru yaptı.

Maç saatleri ile KPSS sınavı saatlerinin çakışmasına taraftarlardan tepki

15 Kasım 2016 13:15

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Futbol İl Temsilciliği tarafından Bilecik 1. Amatör Lig 9’uncu hafta programı dün servis edildi. Programa göre; 20 Kasım Pazar günün Bilecik Edebali Stadı’nda saat 11.30’a oynanacak Bilecikspor- Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı ile Osmaneli İlçe Stadı’nda aynı saatte oynanacak olan Bayırköy Spor- Osmaneli Gençlerbirliği maçının maç saatlerine taraftarlardan tepki geldi. Aynı gün saat 10:00’da başlayacak olan KPSS sınavının 2 saat sürerken, maç programı ayarlanırken bu detay göz kaçtığı düşünülüyor. Taraftarlar ise; sosyal medya üzerinden “11:30 erken sabah 09:00’a maç verin” diyerek isyan ettiler. Öte yandan Bilecikspor 6 oyuncusu ile öğretmen olan antrenörünün görevli olarak KPSS sınavında yer alacağından, maç saatinin değiştirilmesi yönünde ASFK VE Futbol İl Temsilciliğine başvuru yapacağı öğrenildi. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: Bilecik 1. Amatör Lig, KPSS


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