Adıyaman Atatürk Stadında oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Karaköprü Belediyespor karşılaşması sonrasında stat dışında kavga çıktı. Adıyaman 1954 Sporun taraftarı kendi arasında kavga etti.

BAL Liginde mücadele eden takımların maçtan 0-0 berabere ayrılmasının ardından gergin olan Adıyaman 1954 Spor taraftarlarının kendi aralarında ki sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Tribün girişinde yumrukların konuştuğu kavgada tekmeler havada uçuştu.

Yaşanan kavga sonrasında polis kavgaya müdahale ederek, taraftarları uzaklaştırmak istendi. Bu esnada polis ile taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç taraftarın arasına girerek gergin olan ortamı yumuşatarak, taraftarı sakinleştirdi.

Ahmet Arslantaş