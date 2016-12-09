Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Maç sonu Onur Kıvrak'tan taraftarlara sitem

Maç sonu Onur Kıvrak'tan taraftarlara sitem

Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor-Adanaspor maçının ardından taraftarların yanına giderek, "Bize küfürler ediliyor. Bu puan durumu bizi üzmüyor mu sanıyorsunuz?" dedi.

Maç sonu Onur Kıvraktan taraftarlara sitem

09 Aralık 2016 23:52

4-1’lik Adanaspor galibiyetinin ardından soyunma odasına giden Trabzonsporlu futbolcular, maçtan yaklaşık 20 dakika sonra taraftarların isteği üzerine kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Son olarak çılgınlar tribününe gelen bordo-mavili takımda kaptan Onur Recep Kıvrak taraftarlarla sohbet ederken, "Biz, bize küfretmeyen taraftarları selamlamak için tekrar sahaya çıktık. Bize küfürler ediliyor. Bu puan durumu bizi üzmüyor mu sanıyorsunuz? Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Son zamanlarda evde kimsenin yüzüne bakamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu arada Onur, maçta gözüne lazer ışığı tutulduğunu da söyleyerek, bu durumdan şikayetçi oldu. 

Etiketler: Adanaspor maçı, Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç