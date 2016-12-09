4-1’lik Adanaspor galibiyetinin ardından soyunma odasına giden Trabzonsporlu futbolcular, maçtan yaklaşık 20 dakika sonra taraftarların isteği üzerine kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Son olarak çılgınlar tribününe gelen bordo-mavili takımda kaptan Onur Recep Kıvrak taraftarlarla sohbet ederken, "Biz, bize küfretmeyen taraftarları selamlamak için tekrar sahaya çıktık. Bize küfürler ediliyor. Bu puan durumu bizi üzmüyor mu sanıyorsunuz? Biz de sizin kadar üzülüyoruz. Son zamanlarda evde kimsenin yüzüne bakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Onur, maçta gözüne lazer ışığı tutulduğunu da söyleyerek, bu durumdan şikayetçi oldu.