Maça çıkmayan Çankırıspor’a şok

AFDK'nın açıkladığı karara göre, Çankırıspor'un kural hatası yaptığı ve 3 puanının silindiği açıklandı. Bu sonuçla lig ikincisi Kurşunlu Belediyespor şampiyonluğa yükselmiş oldu. Olayla ilgili AFDK Başkanı Celal Kaman açıklamada bulundu.

Çankırı 1. Amatör Küme'de şampiyonluğu son haftaya girerken şampiyonluğu averajla garantileyen Çankırıspor, deplasmanda karşılaşması gereken Orta Belediye Spor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Çankırıspor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediyespor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtti. Çankırıspor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürmüştü.

AFDK kararını verdi

AFDK tarafından açıklanan kararda ise şunlara yer verildi:

“Çankırı Spor Kulübü hakkında; 10.03.2018 tarihinde oynanması gereken Orta Belediyespor-Çankırıspor 1. Amatör Küme (Çankırı) müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verilmesine karar verilmiştir.”

Çankırı AFDK İl Başkanı Celal Kaman konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaman yaptığı açıklamada, "11 mart cumartesi günü Orta Belediyespor, Çankırıspor maçında, Çankırıspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle ilimizde bir maç oynanmamıştır. 13 Mart Cumartesi günü tertip komitemizin toplanması neticesinde Çankırıspor disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin kurulu da daha sonra Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. İl Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu 3 puan tenzil ve hükmen mağlubiyet neticesine Çankırıspor itiraz etti ve Tahkim Kurulu’na gitti. En üst mahkeme olarak görülen Tahkim, cezayı aynen onadı. Bunun neticesinde de Çankırıspor ne yazık ki şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor’a kaptırdı. Sadece mağlubiyet değil artı 3 puanda tenzil edildi. Kurallar bunu gerektiriyor. Bu kurallar aynen işlenmiştir. Pazar günü ise Çankırı 1074 Spor ile Kurşunlu Belediyespor baraj maçını oynayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Hilmi Çelikel

